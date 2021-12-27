Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 yarışmacıları belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Yapılan açıklama ile hem ünlüler takımı yarışmacıları hem de gönüllüler takımı yarışmacıları ilan edildi. Bu isimler arasında Nisa Bölükbaşı, Yasin Obuz ve Gökhan Keser de bulunuyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı