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Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 yarışmacıları belli oldu

#Survivor#Survivor 2022#Survivor 2022 Yarışmacıları
Survivor 2022 ne zaman başlıyor Survivor 2022 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2022 ne zaman başlayacak sorusu, yarışmacıların belirlenmesinin ardından geçen hafta itibariyle Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla belli oldu. Ünlüler takımında Nagihan Karadere, Avatar Atakan, Adem Kılıççı, Merve Aydın gibi başarılı isimler yer alırken, gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken gibi isimlerin kıyasıya yarışacağı Survivor 2022 kısa süre sonra başlayacak. İşte, Survivor All-Star'dan son bilgiler...

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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Yapılan açıklama ile hem ünlüler takımı yarışmacıları hem de gönüllüler takımı yarışmacıları ilan edildi. Bu isimler arasında Nisa Bölükbaşı, Yasin Obuz ve Gökhan Keser de bulunuyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

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Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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#Survivor#Survivor 2022#Survivor 2022 Yarışmacıları

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