Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 yarışmacıları belli oldu

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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Yapılan açıklama ile hem ünlüler takımı yarışmacıları hem de gönüllüler takımı yarışmacıları ilan edildi. Bu isimler arasında Nisa Bölükbaşı, Yasin Obuz ve Gökhan Keser de bulunuyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;



Adem Kılıçcı



Çağan Atakan Arslan



Furkan Kızılay



Mert Öcal



Sercan Yıldırım



Barış Murat Yağcı



Batuhan Karacakaya



Aycan Yanaç



Elif Gören



Merve Aydın



Nagihan Karadere



Sema Aydemir



Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

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Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı