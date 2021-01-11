Survivor 2021'in ilk eleme adayı Sena oldu - Survivor Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021'de ilk eleme adayı 10 Ocak tarihli bölümde belli oldu. İlk eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler arasından çıktı. Arkadaşlarının oylamasıyla Sena Özdemir, Survivor 2021 sezonunun ilk eleme adayı oldu. Sena Özdemir, isminin çıkması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Peki, Survivor Sena Özdemir kimdir?
Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Bulgaristan göçmeni olan Sena Özdemir'in babası Balıkesirli .
Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi’nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından bu yana sporla ilgili. Atletizmde çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.
Survivor 2021'in ilk eleme adayı Sena Özdemir'in ıssız adadaki macerasına devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
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