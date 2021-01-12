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Televizyon
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Survivor 2021 yarışmacısı Reşat kimdir, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler

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Survivor 2021 yarışmacısı Reşat kimdir, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler
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Survivor yarışmacıları arasında yer alan Reşat, Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Başarılı yarışmacı dün akşam yayınlanan konseyde sakatlığı ile gündem oldu. Acun Ilıcalı Reşat’ın diskalifiye olma ihtimalinin olduğunu açıkladı. İzleyiciler Survivor Reşat’ın kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte hakkında merak edilenler

Reşat Hacıahmetoğlu, Survivor 2021’in merak edilen isimlerinden biri. Trabzon Of’tan yarışmaya katılan Survivor Reşat, sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınıyor. 1990 doğumlu olan yarışmacı, ‘Irmağa gidiyorum’ diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaşmıştı.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınan Reşat Hacıahmetoğlu’nun Instagram takipçi sayısı 598 bindir. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of’ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi’nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

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