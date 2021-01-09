Survivor 2021 yarışmacısı Melis kimdir, kaç yaşında? Melis Sezer hakkında bilgiler

Survivor kadrosunda yer alan Melis Sezer merak edilen isimlerden biri oldu. Yarışmacı bu sezon Ünlüler takımında bulunuyor. 2 Haziran 1993 doğumlu olan Melis Sezer milli tenisçi. Yarışmanın ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusu.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.