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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir?

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Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir?
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Survivor yarışmacısı olan Batuhan, Ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler, Survivor Batuhan’ın kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ünlüler kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile çıkış yakalamıştı. Yarışmanın ilk günleri olmasına rağmen performansı ile beğeni toplayan ve adından söz ettiren Survior Batuhan, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterine de hayat vermişti. İşte, Survivor Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve biyografisi

Survivor Batuhan Karacakaya, yarışmada gösterdiği performans ve arkadaşları ile kurduğu diyalog nedeniyle araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığı Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı. İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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