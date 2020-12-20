Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte en son gelişmeler

'Survivor 2021? ne zaman?' başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2021'de heyecan yine dorukta olacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in ilk yarışmacısının 'Issız Adam' filmiyle ünlenen 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra ise 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın, Survivor'da yarışacağı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.