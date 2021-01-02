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Televizyon
Haber Giriş: 02.01.2021 - 19:37 | Son Güncelleme:

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar belli oluyor!

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Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar belli oluyor!
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Yeni yılın başlaması ile birlikte, bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmasının 2021 etabı akıllara geldi. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekranlara gelen ve Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor'un 2021'de ne zaman başlayacağı ve kimlerin yarışmacı olarak bu sene yer alacağı merak ediliyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 için nefesler tutuldu. Her sene TV8 ekranlarında televizyonseverlerle buluşan yarışmanın, bu yılki sezonunun ne zaman başlayacağı yarışmanın sıkı takipçilerince merak ediliyor. Öte yandan yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala, bazı yarışmacılar da netleşmeye başladı. İşte, Survivor'un 2021 sezonu için en son ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

En son Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik, ‘Spordan çıktım, Survivor’a hazırlanıyorum.’ dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da kadroda yer alacak.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak’ta başlayacak.

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