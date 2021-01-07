Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora kimdir? Lisanslı basketbol...
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimlerden biri de Uğurtan Dora oldu. Gönüllüler takımında yer alacak olan Uğurtan Dora'nın lisanslı basketbol deneyimi bulunuyor. Peki, Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 Gönüllüler ekibinde yer alacak olan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili bilgiler...
Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi.
Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deli Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisan bölümünü kazandı. Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen
Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.
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