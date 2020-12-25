Survivor 2021 kadrosunda kimler olacak? Yayın tarihi belli oldu
Survivor 2021 kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. TV 8’de ekrana gelen yarışmada geçtiğimiz yıl Cemal Can Canseven birinci olmuştu. Bu sene düzenlenecek olan Survivor’ın kadrosunda açıklanan ilk isim Cemal Hünal oldu. İşte Survivor 2021 hakkında bilgiler
Survivor 2021 sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Issız Adam filmi ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Cemal Hünal’ın kadroya katıldığını duyurdu. Survivor 2021 sezonu ocak ayında ekrana gelmeye başlayacak.
SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.
En son Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik, ‘Spordan çıktım, Survivor’a hazırlanıyorum.’ dedi.
YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM
Survivor 2021 sezonu ocak ayında ekrana gelmeye başlayacak. Yarışmanın ilk bölümünün 9 Ocak'ta yayınlanacağı gündemde yer alıyor.
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