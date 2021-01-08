Survivor 2021 fragmanından ilk görüntüler yayınlandı... Survivor ünlüler gönüllüler ne zaman başlıyor?
Survivor ilk bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ünlüler gönüllüler kadrosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor 2021'in tanıtım fragmanında yarışmacılar arasındaki ilk günden başlayan rekabet dikkat çekti. Survivor ünlüler takımında Cemal Hünal'ın, gönüllüler takımında ise Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması fragmana damga vuran anlardan oldu. Konseyde kimin eleneceği de şimdiden merak konusu oldu. İşte, Survivor 2021 ilk bölüm tarihi ve 1. bölüm fragmanından ilk görüntüler.
Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni sezonu ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor ünlüler gönüllüler 9 Ocak Cumartesi akşamı macerasına başlayacak. Tanıtım fragmanında yarışmacıların yüzerek adaya gelmesi dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının karşı takıma geçeceğini söylemesi ve fragmanda kadın yarışmacının sakatlanması akıllara diskalifiye ihtimalini getirdi.
SURVİVOR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Survivor Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8'de izleyici karşısına çıkacak. Bu sezon da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi ekranlara gelecek.
Cumartesi günü parkurda mücadele veren yarışmacılar daha sonra konseyde toplanacak. Acun Ilıcalı bir kadın yarışmacının diğer takıma geçeceğini fragmanda açıkladı.
ACUN ILICALI'DAN İLK PAYLAŞIM
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sezonun ilk paylaşımını yaptı. Ünlü televizyoncu ilk bölümün yarın akşam yayınlanacağı sosyal medya hesabından duyurdu
Büyük macera yarın akşam 20.00'de @tv8’de başlıyor, hayırlı olsun.. #Survivor2021 #SurvivorTürkiye #Survivor @survivorturkiye pic.twitter.com/DC5dQBYmjd— Acun Ilıcalı (@acunilicali) January 8, 2021
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