Survivor 2021 fragmanından ilk görüntüler yayınlandı... Survivor ünlüler gönüllüler ne zaman başlıyor?

Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni sezonu ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor ünlüler gönüllüler 9 Ocak Cumartesi akşamı macerasına başlayacak. Tanıtım fragmanında yarışmacıların yüzerek adaya gelmesi dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının karşı takıma geçeceğini söylemesi ve fragmanda kadın yarışmacının sakatlanması akıllara diskalifiye ihtimalini getirdi.

SURVİVOR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8'de izleyici karşısına çıkacak. Bu sezon da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi ekranlara gelecek.

Cumartesi günü parkurda mücadele veren yarışmacılar daha sonra konseyde toplanacak. Acun Ilıcalı bir kadın yarışmacının diğer takıma geçeceğini fragmanda açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sezonun ilk paylaşımını yaptı. Ünlü televizyoncu ilk bölümün yarın akşam yayınlanacağı sosyal medya hesabından duyurdu