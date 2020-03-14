Survivor 2020'de ödülü kim kazandı? Meryem ve Yunus Emre Survivor'a geri döndü!

Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 13 Mart akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmanın yeni bölümünde erzak ödül oyunu için kıran kırana rekabet yaşandı. Erzak oyunu öncesi oynanan avantaj oyunu ise heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Peki, Survivor'da kim kazandı? İşte, Survivor 13 Mart ödül oyununu kazanan takım.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunlarda seçme avantajını kazanmak için yarışmacılar erzak ödülünde ilk olarak karşı karşıya geldi. Survivor'ın 18. yeni bölümünde yarışmacılar erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkurda ter döktü. Her iki takım da altı yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. Sonunda avantaj oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Avantaj oyununun ardından yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da nefes kesen performans sergiledi. Gecenin sonunda yiyecek erzak ödülünü kazanan takım 10'a 6 ünlüler takımı oldu.

MERYEM VE YUNUS EMRE GERİ DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle bir süre yarışmadan ayrı kalan Meryem ve Yunus Emre Survivor'ın 18. bölümünde adaya geri döndü. Döminik'e gelen Meryem açıklamada bulunarak; "Sakatlığım tam anlamıyla geçtiği zaman eski Meryem'den daha iyi bir Meryem geliyor." diyerek iddiasını ortaya koydu.