Survivor 2020'de ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ünlüler-Gönüllüler takımlarının yarıştığı Survivor'un bu sezon yayınlanan 14. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, pizza ödüllü takım oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Parviz, Gönüllülerden Ardahan atıcı görevini aldı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor 2020'nin yeni bölümde oynana ödül oyununun galibini belirleyen atış Ardahan'dan geldi. Ve bu oyunu kazanan Gönüllüler takım oyununu kazandı ve ödülün sahibi oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

7 Mart 2020 tarihli Survivor'un 14. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyun sonucu avantajı ünlüler takımı elde etti.