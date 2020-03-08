Survivor 2020'de ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin yeni bölümde ödül oyunu nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Dün akşamki erzak ödülünün ardından bu akşamın ödülü ise pizza idi. Ödülü alabilmek için kıyasıya yarışan iki ekipten hangisinin mutlu sona eriştiği merak konusu oldu. Öte yandan bir de dokunulmazlık oyunu heyecanı vadı. Peki, Survivor 2020'de ödül ve dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Ünlüler-Gönüllüler takımlarının yarıştığı Survivor'un bu sezon yayınlanan 14. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, pizza ödüllü takım oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Parviz, Gönüllülerden Ardahan atıcı görevini aldı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...
Survivor 2020'nin yeni bölümde oynana ödül oyununun galibini belirleyen atış Ardahan'dan geldi. Ve bu oyunu kazanan Gönüllüler takım oyununu kazandı ve ödülün sahibi oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
7 Mart 2020 tarihli Survivor'un 14. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyun sonucu avantajı ünlüler takımı elde etti.
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