Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alacak olan isimler belli olmaya devam ediyor. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım gibi isimlerin açıklanmasının ardından gözler ünlüler ve gönüllüler kadrosunun tamamına çevrildi. İşte, son gelişmelerin ardından ortaya çıkan Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosu açıklaması

16 Şubat Pazar günü başlayacak olan Survivor 2020 için kadro yavaş yavaş tamamlanıyor.

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonda Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan'ın ardından Sercan Yıldırım'ı açıkladı. Bunun dışında kadroya dahil olacak isimler ise şu şekilde;

MERYEM KASAP (GÖNÜLLÜLER)

1992 doğumlu olan Meryem Kasap milli sporcudur. 28 yaşındaki Milli atlet Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alacak.



ELİF GÖREN (ÜNLÜLER)



Kasım 1990'da Bursa'da dünyaya gelen Elif Gören, uluslararası atletizm sporcusudur. Akdeniz Oyunları 2018, İslami Dayanışma Oyunları 2017'de ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2007'de koşmuş ve ülkemizi temsil etmiştir. Ortaokul çağında spora başlayan ve yaklaşık 15 yıldır spor ile ilgilenen Elif Gören, önce Basketbol oynamış sonra da atletizme geçmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı İstanbul’dan Bursa’ya taşınan Elif Gören, antrenör Kemal Şencan ile çocukluk döneminden beri çalışmaktadır.

CEMAL CAN SEVEN

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.



YASİN OBUZ

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

TAYFUN ERDOĞAN

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

TUĞBA MELİS TÜRK

Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.



'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Melis Türk, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

SERCAN YILDIRIM



Survivor'ın bir diğer yarışmacısı Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı. 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. 2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralandı.

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti.

2014-15 sezonunda Galatasaray'a dönen Sercan, Engin Baytar, Sabri Sarıoğlu, Lucas Ontivero, Endoğan Adili, Kaan Baysal, Emmanuel Eboué, Yiğit Gökoğlan, Dany Nounkeu ve Gökhan Zan ile birlikte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadroya alınmadı.

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük ile anlaşma imzaladı.

ERSİN KORKUT

Survivor'ın ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu. BKM oyuncusu olarak tanınan Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın kuzeni olan Ersin Korkut, usta oyuncunun desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Ersin Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak da çalışmıştı. Yılmaz Erdoğan, sempatik oyuncuyu Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırdı ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir cips reklamında oynayan Ersin Korkut, "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanındı.

2005 yapımı Organize İşler ile beyazperdeye de el atan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.



UĞUR PEKTAŞ



Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, Survivor’ın 2005 sezonuyla tanınmıştı. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Yıldızı ise Arka Sokaklar dizisiyle parladı.



Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlendi. Evlilikleri üç yıl süren çift, 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Çiftin 30 Ocak 2010 tarihinde dünyaya gelen Murathan adında bir oğlu var.



TAYFUN ERDOĞAN



Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.