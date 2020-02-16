Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri de oyuncu Tuğba Melis Türk oldu. Ekran projeleriyle tanınan Tuğba Melis Türk'ün hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yanı sıra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci oldu. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.