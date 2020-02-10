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Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, nereli?

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Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, nereli?

Parviz Abdullayev, Survivor 2020’de yarışacağı kesinleşen isimlerden biri oldu. Profesyonel anlama dövüş sporuyla ilgilenen Parviz Abdullayev’in ıssız adadaki performansı şimdiden merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, nereli?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011 yılından bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.

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