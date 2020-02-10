Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonunda yarışacak isimlerden biri oldu. Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyen Aycan Yanaç, 'Ünlüler' tanıtımındaki iddialı sözleriyle dikkatleri üzerine çekti ve merak uyandırdı. Peki, Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı
7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:
"Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum."
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