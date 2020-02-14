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Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 21:13,Son Güncelleme:/

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? sorusu araştırılıyor - İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları

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Survivor 2020 ne zaman başlıyor? sorusu araştırılıyor - İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları

Acun Ilıcalı'nın ekran klasiği olan yarışma programı Survivor’ın 2020 sezonu için geri sayım devam ediyor. Survivor yarışmasıyla ilgili paylaşımlar artıkça tarih araştırmaları da hız kazanıyor. Gözler şimdi sevilen yarışmanın başlayacağı tarihte. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte, Survivor yeni sezon başlangıç tarihiyle ilgili merak edilen bilgiler....

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor için geri sayım sürmeye devam ediyor. Her yıl farklı konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da bu yıl ünlüler-gönüllüler mücadelesi izlenecek. İşte, Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ile yayın tarihi bilgisi...

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2020'ye kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

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