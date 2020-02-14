Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor için geri sayım sürmeye devam ediyor. Her yıl farklı konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da bu yıl ünlüler-gönüllüler mücadelesi izlenecek. İşte, Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ile yayın tarihi bilgisi...

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2020'ye kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.