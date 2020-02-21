Survivor 2020 kadrosuna iki yeni isim: Survivor İrem Akın ve Survivor Erman Altıkardeş kimdir?

Survivor'dan ayrılan Uğur Pektaş ile Şaziye İvegin yerine kimler gelecek sorusunun yanıtını cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yanıt buldu. Yayın hayatına 16 Şubat'ta başlayan Survivor 2020 kadrosuna eski yarışmacılar yerine dahil olan Survivor Erman ve Survivor İrem yeni bölüme damga vurdu. Sosyal medyanın da gündemine gelen İrem Akın ve Erman Altıkardeş'in hayatı internette araştırılmaya başlandı. İşte, İrem Akın ve Erman Altıkardeş'in biyografisi.

SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor. İrem Akın; wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın yazdırmıştır.

İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.