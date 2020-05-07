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Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:06,Son Güncelleme:

Survivor 2020 Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?

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Survivor 2020 Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?
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Survivor yarışmasının bu sezon başarılı performans gösteren yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören'in kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki Survivor 2020 Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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