Survivor 2020 Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım nereli ve kaç yaşında?
Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören ünlüler takımı adına mücadele ediyor. Koşucu olan Survivor Elif Yıldırım Gören, 2012 yaz olimpiyatlarında bayrak yarışına katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Peki, Survivor 2020 ünlüler kadrosu içerisinde yer alan Elif Yıldırım kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören, ünlüler takımında mücadele ediyor.
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Survivor Elif Gören'in katılığı yarışmalar ve aldığı başarılar şu şekildedir;
|Yıl
|yarışma
|mekan
|Pozisyon
|Etkinlik
|notlar
|2007
|5. Dünya Gençlik Şampiyonası
|Ostrava , Çek Cumhuriyeti
|Beşinci
|400 m engelli
|1: 01.66
|Karadeniz Oyunları
|Trabzon , Türkiye
|İkinci
|Heptathlon
|2008
|Dünya Gençler Şampiyonası
|Bydgoszcz , Polonya
|25'inci
|400 m engelli
|61,06
|Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler 2. Ligi
|European Cup Combined Events 2nd League
|Maribor , Slovenya
|11 7
|Heptathlon
|2012
|Avrupa Şampiyonası
|Helsinki , Finlandiya
|27inci tur 1
|400 m engelli
|59,43
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