Survivor 2020 büyük ödülü ne kadar?

Survivor 2020 'de büyük final heyecanı başladı. TV 8’de ekrana gelen yarışmada birinci salı akşamı belli olacak. Dün akşam yapılan oylamanın ardından bir kişi daha yarışmaya veda etti ve finalistler belli oldu. Son üçe kalan Yasin Obuz finale kalamadı. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı için bu akşam SMS oylaması yapılacak. İşte detaylar…

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak. Dün akşam Yasin Obuz’un elenmesinin ardından finale kalan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu.

Büyük final İstanbul Galataport’ta yapılacak.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.