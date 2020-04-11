Survivor 2020 araba ödülünü kim kazandı? Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? İşte arabayı kazananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 42. bölümüyle nefesleri kesti. Her hafta olduğu gibi ilk olarak erzak oyununda karşı karşıya gelen Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı, daha sonrası Survivor araba ödülünde karşılaştı.Survivor erzak ödülü ise Pestil, tahin-pekmez, ekmek ve yumurtadan oluşan erzak paketinden oluştu. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? Survivor araba ödülünü kimler kazandı? İşte, Survivor son bölümün özeti ve Survivor araba ödülünü kazanan isimler.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KADINLARDA KİM KAZANDI?

Parkurda bu kez sıra dışı ödül almak için karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları araba ödülünde ayrı ayrı mücadele etti. Survivor 2020'nin 42. bölümünde, kadınlarda araba ödülünü kim kazandı? sorusu gecenin sonuna doğru yanıt buldu.

Çekişmeli geçen mücadele sonunda kadınlarda Survivor araba ödülünü Elif kazandı.

SURVİVOR ERKEKLERDE ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kadınlarda araba ödülü sahibini bulduktan sonra bu kez erkekler parkurda karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Mert ve Cemal Can son ikiye kaldı. Kıyasıya rekabet sonrasında ise Cemal Can elendi böylece, Survivor erkeklerde araba ödülünü Mert kazandı.

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Araba ödülünden önce parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, erzak ödülünde mücadele verdi. Ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yiyecek ödülünü kazanmak için ter döktü. Oynan oyun sonunda Survivor erzak ödülünü bu hafta gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisiyle ilgili Acun Ilıcalı, daha önce şunları söylemişti;

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı "Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" dedi.

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacak açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.