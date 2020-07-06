Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte Survivor 2020 128. bölüm fragmanı

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 127. bölüm 2. bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Final dörtlüsüne kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar, parkurda ter döktü. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan eleme adayı olarak Berkan'ı söylemişti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 127. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un son bölümünde dokunulmazlık oyununda Barış ve Sercan'ın karşılaşması nefes kesen anları ekranlara getirdi.

Kafa kafaya giden mücadelede Cemal Can rakibi Barış'ı 5 1 yenerek dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can konseyde ikinci eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti.

Böylece Survivor'da eleme adayları Berkan ve Sercan oldu.

ACUN ILICALI'DAN İLGİNÇ SORU

Survivor konseyince Acun Ilıcalı yarışmacılara "Elenen hangi yarışmacı adada olsun isterdiniz" diye soru sordu. Ilıcalı'nın sorduğu soruya yarışmacılar tek tek yanıt verdi. Yarışmacıların yanıtları şu şekilde gelişti;

Sercan => Aycan

Elif => Ersin

Berkan => Nisa

Cemal => Nisa

Yasin => Evrim

Barış => Şaziye