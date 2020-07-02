Survivor 124. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken diyaloglar yayınlandı

Survivor'un 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak olan 124. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor'un yeni bölüm fragmanında, Yasin'in parkurda düşerek sakatlanması heyecanlı bir bölümün sinyallerini verdi. Fragmanda Nisa'nın gitmesiyle ilgili Barış'ın sözleri Sercan'la adada yeni gerilimin ipuçlarını ekranlara getirdi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor 2020 124. bölümüyle 2 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Survivor'un yayınlanan 124. yeni bölüm fragmanında Cemal Can'la konuşan Barış'ın, " Berkan'ın kaldığına mı sevineyim, Nisa'nın gitmesine mi üzüleyim, üçümüz potaya girdik ona mı yanayım?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Oyun alanında ise Murat Ceylan'ın "Zorlu bir konsey geçti" sözlerine Barış'ın "Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kalp kırmak istemiyorum, gerek yok" şeklinde verdiği yanıt fragmanda yer aldı.

İşte, Survivor 124. yeni bölüm fragmanından görüntüler;