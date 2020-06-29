Survivor 122. bölüm fragmanı çok konuşulacak sahnelerle yayında!
Survivor 122. bölüm fragmanı, Sercan, Nisa ve Cemal Can üçlüsünün diyalogları ile gündemde yer almaya başladı. Nisa ve Sercan'ın karşılıklı meydan okumalarının ardından Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi. Ilıcalı, Sercan'ın 6 Nisan tarihli yayında Nisa'ya not gönderdiğini açıkladı. Nottaki detayları ve ses kayıtlarını yayında açıklayacaklarını ifade eden Acun Ilıcalı, böylece Survivor 122. bölüm fragmanında küçük bir ipucu vermiş oldu. İşte, Survivor 122. bölüm fragmanı ve çok konuşulacak o diyaloglar
Survivor 122. bölüm fragmanında ada gündeminde Nisa ve Sercan arasındaki konuşma kayıtları vardı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara böyle bir kayıttan bahsetmesinin üzerine her iki takım oyuncularının bir numaralı gündemi olan ses kaydı, olayın içerisine 3 kişinin müdahil olmasına neden oldu.
CEMAL CAN VE NİSA, SERCAN'A KARŞI
Survivor 122. bölüm fragmanında Sercan'ın hiç bir şey gizli kalmaz dediği ses kaydı ile ilgili, Nisa ise korkmuyorum tepkisi verdi. Nisa ile sıkı bir bağ kuran ve adadaki en yakın dostu olan Cemal Can da konuya müdahil olarak son sözü kendisinin söyleyebileceğini ima etti.
Dokunulmazlığı kendi takımlarından birisinin almasını istediğini vurgulayan Nisa, Sercan'ı potaya çıkarmak istediklerini şu sözlerle ifade etti;
"İnşallah dokunulmazlığı bizden birisi alır, onu gerçekten karşımıza çıkarırız Berkan ile ve gösteririz."
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