Survivor 122. bölüm fragmanı çok konuşulacak sahnelerle yayında!

Survivor 122. bölüm fragmanında ada gündeminde Nisa ve Sercan arasındaki konuşma kayıtları vardı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara böyle bir kayıttan bahsetmesinin üzerine her iki takım oyuncularının bir numaralı gündemi olan ses kaydı, olayın içerisine 3 kişinin müdahil olmasına neden oldu.

CEMAL CAN VE NİSA, SERCAN'A KARŞI

Survivor 122. bölüm fragmanında Sercan'ın hiç bir şey gizli kalmaz dediği ses kaydı ile ilgili, Nisa ise korkmuyorum tepkisi verdi. Nisa ile sıkı bir bağ kuran ve adadaki en yakın dostu olan Cemal Can da konuya müdahil olarak son sözü kendisinin söyleyebileceğini ima etti.

Dokunulmazlığı kendi takımlarından birisinin almasını istediğini vurgulayan Nisa, Sercan'ı potaya çıkarmak istediklerini şu sözlerle ifade etti;

"İnşallah dokunulmazlığı bizden birisi alır, onu gerçekten karşımıza çıkarırız Berkan ile ve gösteririz."