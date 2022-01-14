Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı: Barış sakatlanıyor mu? İşte ilk bölümde yaşanacaklar

Haberin Devamı

Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8'de cumartesi akşamı yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Survivor ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Ünlüler-gönüllüler All Star formatıyla yayınlanacak olan Survivor'ın 1. bölümünden yayınlanan ilk görüntülerde Barış'ın sakatlanması ve tüm yarışmacıların panik halinde koşturması şok etti. Barış'ın sağlık durumu ilk bölümde belli olacak.

SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı-Yağmur Banda