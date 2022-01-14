Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı: Barış sakatlanıyor mu? İşte ilk bölümde yaşanacaklar

Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8'de cumartesi akşamı yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Survivor ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Ünlüler-gönüllüler All Star formatıyla yayınlanacak olan Survivor'ın 1. bölümünden yayınlanan ilk görüntülerde Barış'ın sakatlanması ve tüm yarışmacıların panik halinde koşturması şok etti. Barış'ın sağlık durumu ilk bölümde belli olacak.
SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
SURVİVOR ÜNLÜLER
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı-Yağmur Banda
Geçtiğimiz yıl şubat ayında ekranlara gelen Survivor'ın yeni sezonu ocak ayında başlayacak. Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.