Sürprizlerle başlıyor... İnci Taneleri yarın Kanal D'de!

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Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”, yeni sezona sürprizlerle başlayacak. Yarın seyirciyle buluşacak dizinin yeni bölümlerinde geçmişin sırları açığa çıkacak.

Dizinin ilk sezonunda yıllarını hapishanede geçirdikten sonra evlatlarına kavuşmak için mücadele eden Azem Yücedağ (Yılmaz Erdoğan) hayata tutunma mücadelesi veriyordu.

Yolunun kesiştiği Dilber (Hazar Ergüçlü) ve Piraye (Selma Ergeç), Azem’i iki farklı dünyanın içine çekmişti. Önce oğlu Cihan (Kubilay Aka) ardından kızı Nehir’i bulan Azem’in planları istediği gibi ilerlememişti.



İlk sezonda yaşananların ardından yeni sezonda daha çetin savaşlar ortaya çıkacak ve dönüşü olmayan kararlar “İnci Taneleri”nin dengesini değiştirecek.

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Yeni sezonda sürpriz isimler de oyuncu kadrosuna dahil olacak. Diziye eklenen karakterler, kendi sorunları ve çıkmazlarıyla birlikte hikâyeye derinlik katacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

NEREDE KALMIŞTIK

“İnci Taneleri”nin yeni sezon tanıtım filmi de beğeni toplamıştı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı “Azem” karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan tanıtım, “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesiyle dikkat çekmişti. Tanıtım, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitmişti.