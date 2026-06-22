Sürpriz kare

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İkili “Survivor 2026”nın İstanbul’da yapılan büyük finalinde buluştu.

Geçmişte işlediği bir suçtan dolayı hapis yatan Bayhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” diyen Deniz Seki, meslektaşıyla bu kez yan yana poz verdi.

Seki ve Bayhan’ın sürpriz karesi sosyal medyada gündem oldu.