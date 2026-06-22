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Sürpriz kare

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Seki#Bayhan#Survivor 2026
Sürpriz kare
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 11:52

Deniz Seki, yıllar önce jürisi olduğu “Popstar” adlı yarışmada tartıştığı Bayhan ile bir araya geldi.

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İkili “Survivor 2026”nın İstanbul’da yapılan büyük finalinde buluştu.

Geçmişte işlediği bir suçtan dolayı hapis yatan Bayhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” diyen Deniz Seki, meslektaşıyla bu kez yan yana poz verdi.

Seki ve Bayhan’ın sürpriz karesi sosyal medyada gündem oldu.

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#Deniz Seki#Bayhan#Survivor 2026

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