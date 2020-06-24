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Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

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Bahar Şahin, kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, 'Zalim İstanbul' setinde yakınlaştığı iddia edilen Ozan Dolunay'la, Bostancı'da bir mekanda öpüşürken görüntülendi.

Bahar Şahin'in, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, 'Zalim İstanbul' dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay'la yakınlaştığı iddia edilmişti.

Bu durumu duyan Cenan Adıgüzel'in, 23 yaşındaki oyuncuyla tartışarak, ilişkilerine nokta koyduğu öğrenildi.

Şahin, 'Çok Güzel Hareketler 2'de rol alan Adıgüzel'le ayrılmasından iki gün sonra meslektaşı Dolunay ile Bostancı'da görüntülendi.

Çiçeği burnunda sevgililer, bir mekanda baş başa yemek yedi.

Karşılıklı oturan çift, etrafa aldırış etmeden öpüştü.

İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle mekandan ayrıldı.

Sürpriz ikili

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