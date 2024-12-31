Sürpriz 'Gibi' sürpriz

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ÖNCE BOLU, SONRA İSTANBUL

İspanyol devi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, lige verilen arada Türkiye’ye geldi. Genç futbolcu önce dedesi ve babaannesini görmek için memleketi Bolu’ya gitti.



Daha sonra İstanbul’da eski kulübü Fenerbahçe’yi ziyaret eden Güler, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir araya geldi.

DİZİ SETİNE ZİYARET

Arda Güler, komedi dizisi “Gibi”nin setine de gitti. Feyyaz Yiğit, Ahmet Kürşat Öçalan ve Kıvanç Kılınç’la sohbet eden futbolcu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.



Güler paylaşımına diziden bir repliği not düştü: “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz.” Futbolcunun dizide rol alıp almadığı ise merak konusu oldu.