Sürpriz düet ekimde geliyor

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◊ Yıllar önce röportaj yaptığımızda 4 kişiydiniz, artık yolunuza iki kişi olarak devam ediyorsunuz. Neden böyle bir karar aldınız?

- Bora Yeter: Kolpa’ya çok kişi girdi çıktı daha önce. Aslında Samuray (Gökçe) ve Cenk (Dönmez) olmadan önce de Barış ve ben vardık. Kendi seçimleriyle ayrıldılar. Sevdiğimiz arkadaşlarımız. Bu şekilde özümüze döndük biraz.

- Barış Yurtcu: Bir karar alınacağı zaman 4 kişi zor oluyordu mesela. Herkesin istekleri farklı olduğunda demokrasi yapalım desek 2’ye 2 kalabiliyorduk mesela.

◊ “Her Şey Senin Yüzünden Oldu” adlı yeni single’ınız hayırlı olsun. Eskisi gibi çok sık şarkı yayınlamıyorsunuz, neden?

- Barış Yurtcu: Birkaç yıl ara vermiştik. Artık 2-3 ayda bir yeni şarkı çıkarmaya başlayacağız. Sektörün değişmesiyle biz de zorlandık. Ne yapsak bilemedik bir süre. Şevkimiz kırıldı. Konserlere çok odaklandık. Ama artık daha sık şarkı çıkarmayı hedefliyoruz. Şarkılar da birikti zaten.

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◊ Neden müziğe küskünlük yaşadınız?

- Barış Yurtcu: Çok hızlı tüketime girildi. Beni biraz o küstürdü aslında. Bir de sektör rap’e kaydı, ne olduğunu anlama, bocalama dönemi oldu. Dijital mecralar yer değiştirdi. Öyle olunca bir durduk. İçime dönme isteği de oldu. Ara verince insan daha istekli dönebiliyor. Aslında iyi oldu.

- Bora Yeter: Arada ara vermek gerekiyor. Bir de bizim dönem dönem konserlerimiz çok yoğun oluyor. 20 yıldır hala aynı coşkulu seyircimize ulaşabiliyoruz. O konserler olunca da yeni bir şey yapmayı düşünmedik bir süre.

BİZİM SAHNEMİZDE

PLAYBACK OLMAZ

◊ Sizce bunu nasıl sağladınız? Yeni bir çalışma yapmadan dinleyiciyi sadık tutabilmenin sırrı ne?

- Barış Yurtcu: Sahnede çok iyiyiz. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok Enerjiyi yükseltiyoruz. Sahnede bile iş almışlığımız var, görüp ‘bizde de çıksın’ diyen. Bizim sahnemizde playback olmaz. İnsanların canlı duymak istemeleri de bir etken. Çünkü playbackten sıkıldı artık herkes. Bence güçlü yanlarımız onlar. Mesela 2012’de çıkardığımız şarkıdan insanlar hala kendisinde bir şey buluyor. Zamanında eskimeyen şarkılar yapmışız.

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- Bora Yeter: Eski şarkılarımız hala yeni jenerasyon tarafından dinleniyor.

DENİZ ŞARKIYI HARİKA SÖYLEDİ

◊ Sizde var mı yeni çalışma, yeni sürpriz?

- Barış Yurtcu: Eşim Deniz ile düet yaptık. Profesyonel olarak single hazırladık. Ekimde çıkıyor. Adı “Hastayım Sana”. Klibi de çekeceğiz. Orta tempolu, reggae-pop tarzında bir çalışma oldu.

◊ Düet fikri nasıl çıktı ortaya?

- Barış Yurtcu: Ben bir şarkı yapmıştım, evde aranjesiyle uğraşıyordum. Şarkının bir bölümünü bir kız arkadaşımıza söylettik. Deniz de evde otururken o düetin demosunu duydu. “Ben bunu söyleyebilir miyim” diye sordu. İçinden geldi. Çalıştık beraber, çok da güzel oldu.

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- Bora Yeter: Deniz harika söyledi.

◊ Eşinle birlikte profesyonel anlamda müzik yapmak nasıl bir deneyim oldu?

- Barış Yurtcu: Çok eğlenceli geçti çünkü Deniz çok söz dinleyen bir öğrenci. Ona koçluk yaptığım için söylüyorum. Hiç zorluk olmadı, zaten çok da yetenekli. Sadece çekiniyordu, biraz çalıştık.

◊ “Her Şey Senin Yüzünden Oldu” adlı single’ınıza dönelim tekrar... Bu şarkı kalp kırıklığı ve biten bir ilişki üzerine yazılmış. Ne zaman yazıldı?

- Barış Yurtcu: 3 yılı vardır.

◊ Şarkıda, ilişkide söylenen yalanlara da bir gönderme var. En tahammül edemediğiniz şey yalan mıdır?

- Barış Yurtcu: Pembe ufak yalanlar olabilir ama sadakatsizlik anlamında bir yalan bence

olmamalı.

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DENİZ’İ HER KONUDA DESTEKLİYORUM

◊ Eşin Deniz Baysal’a yazdığın şarkılar varmış, onları ne zaman dinleyeceğiz Barış?

- Barış Yurtcu: Birkaç tane var ama yüzde yüz biten yok. Her an çıkabilir.

- Bora Yeter: Kendisi unutuyor aslında, çok şarkı da var yarım kalmış. Barış’ın o konuda arşivi güçlü.

◊ Evliliğin müziğine nasıl bir etkisi oldu?

- Barış Yurtcu: İlk başlarda biraz yaratıcılığımı azalttı. Bekar olmak başka bir şey, başka duygular yaşanıyor, eve geliyorsunuz teksiniz, tepeniz atıyor yalnızlık duygusu basıyor filan. O tarafta daha farklı besteler çıkıyordu, şimdi daha farklı besteler çıkıyor. Ama onun dışında yine eski duyguları da ara sıra yaşıyorsun.

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◊ Birlikte düetiniz geliyor. Peki bir konserde sahnede de görebilecek miyiz Deniz Baysal ile sizi?

- Barış Yurtcu: Olabilir, yakınlarda olan konserlere kesin gelecek.

◊ Müzik yaparken eşinin de fikirlerini alıyor musun?

- Barış Yurtcu: Fikrini alıyorum, ona göre düzenlemeler yapıyorum.

◊ O senin fikrini alır mı peki?

- Barış Yurtcu: Alır, senaryoları yollar.

◊ Kıskançlık durumları yaşanıyor mu?

- Barış Yurtcu: Evliliğimizin ilk yılında biraz kıskançlık oldu ama sonra kalmadı tabii. Ben Deniz’i her konuda destekliyorum.

◊ Sana da teklif gelse oyunculuk yapar mısın?

- Barış Yurtcu: Eğer güzel bir rol olursa, bir süre müziği ikinci plana alabilirim.