×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Güncelleme Tarihi:

#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley
Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 15:33

Biten ilişkilerinin ardından ikisinin de kalbi boş kalmış, yıllar öncesine dayanan tanışıklıkları ve arkadaşlıkları bu boşluk içinde bir anda aşka dönüşmüştü. Kimselerin adlarını yan yana düşünemeyeceği ikili büyük bir mutluluk yaşamaya başladı.

Haberin Devamı

Birbirlerinden çok farklı tarzlara ve hayatlara sahip olmalarından olsa gerek bu ilişki duyulunca hayranları olup bitene inanamamış, bu sürpriz aşkın geçici bir heves, birkaç günlük bir macera olduğu sanılmıştı.

Oysa 60 yaşındaki ünlü oyuncu Elizabeth Hurley ve 64 yaşındaki sevgilisi, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus belli ki hâlâ ilk günkü mutluluklarını yaşamaya devam ediyorlar.

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus’un kucağına uzandığı aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı ve hayranları da bu fotoğrafa beğeni yağdırdı.

Billy Ray Cyrus, müzik dünyasının en başarılı Country şarkıcılarından biri ve aynı zamanda da Miley Cyrus’un babası.

Haberin Devamı

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Elizabeth Hurley’nin de kendisine ikizi kadar benzeyen, 23 yaşında Damian adında bir oğlu var.

Damian annesinin bu yeni ilişkisine başından beri çok destek veriyor ve ünlü çiftle birlikte etkinliklere de gidiyor. Zaten Elizabeth Hurley’nin paylaştığı aşk pozuna da ilk yorumu yapan ve bir kalp emojisi yollayan o oldu…

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Elizabeth Hurley aslında Billy Ray Cyrus’la yıllar önce aynı filmde rol almış, ikili de bu şekilde tanışmıştı. Bu tanışıklık uzun süre arkadaşlık olarak kaldı.

Billy Ray Cyrus, 2023’te kendisinden çok genç olan bir şarkıcı olan Firerose ile evlenmiş, bu evlilik bir yıl içinde bitmişti.

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Elizabeth Hurley, evliliğinin bitiminden sonra Billy Ray Cyrus’u arayıp teselli etmek isteyince ikilinin arasında bir yakınlık doğmuş, uzun telefon konuşmaları bir noktadan sonra romantik hislere ve en sonunda da aşka dönüşmüştü.

Haberin Devamı

Elizabeth Hurley bir süre sakladığı bu aşkı nisan ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilan etti.

Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Ünlü aşıklar o gün bugündür birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadan yaşamaya devam ediyorlar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley

BAKMADAN GEÇME!