Sürpriz aşklarına kimse şans vermemişti… Aylardır bir an olsun birbirlerinden ayrılamadılar

Birbirlerinden çok farklı tarzlara ve hayatlara sahip olmalarından olsa gerek bu ilişki duyulunca hayranları olup bitene inanamamış, bu sürpriz aşkın geçici bir heves, birkaç günlük bir macera olduğu sanılmıştı.

Oysa 60 yaşındaki ünlü oyuncu Elizabeth Hurley ve 64 yaşındaki sevgilisi, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus belli ki hâlâ ilk günkü mutluluklarını yaşamaya devam ediyorlar.

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus’un kucağına uzandığı aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı ve hayranları da bu fotoğrafa beğeni yağdırdı.

Billy Ray Cyrus, müzik dünyasının en başarılı Country şarkıcılarından biri ve aynı zamanda da Miley Cyrus’un babası.

Elizabeth Hurley’nin de kendisine ikizi kadar benzeyen, 23 yaşında Damian adında bir oğlu var.

Damian annesinin bu yeni ilişkisine başından beri çok destek veriyor ve ünlü çiftle birlikte etkinliklere de gidiyor. Zaten Elizabeth Hurley’nin paylaştığı aşk pozuna da ilk yorumu yapan ve bir kalp emojisi yollayan o oldu…

Elizabeth Hurley aslında Billy Ray Cyrus’la yıllar önce aynı filmde rol almış, ikili de bu şekilde tanışmıştı. Bu tanışıklık uzun süre arkadaşlık olarak kaldı.

Billy Ray Cyrus, 2023’te kendisinden çok genç olan bir şarkıcı olan Firerose ile evlenmiş, bu evlilik bir yıl içinde bitmişti.

Elizabeth Hurley, evliliğinin bitiminden sonra Billy Ray Cyrus’u arayıp teselli etmek isteyince ikilinin arasında bir yakınlık doğmuş, uzun telefon konuşmaları bir noktadan sonra romantik hislere ve en sonunda da aşka dönüşmüştü.

Elizabeth Hurley bir süre sakladığı bu aşkı nisan ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilan etti.

Ünlü aşıklar o gün bugündür birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadan yaşamaya devam ediyorlar.