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Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim!

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#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Miley Cyrus
Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 15:17

Bu yılın aşkını bir anda sarmaş dolaş ortaya çıkarak herkesi şaşkına çeviren ünlü çift yaşıyor. İsimlerini yan yana getirmekte zorlanan hayranları başta epey şaşırmış olsa da onlar bu aşkı doludizgin yaşamaya devam ediyor…

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Ününün zirvesinde olduğu yıllarda dünyanın en güzle kadınlarından biri olarak anılıyordu.

Yaşı ilerlese ve artık hayatının sonbaharına adım atsa da ne güzelliği soldu ne de yaşam enerjisi eksildi.

Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim

Ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley dün, bu dünyadaki 60’ıncı yılını tamamladı. Ve doğum günü için hayranlarının alışkın olduğu şekilde çarpıcı bir pozunu paylaştı.

Elizabeth Hurley “Doğduğum gibiyim” diyerek çırılçıplak şekilde çimlerin üzerine oturduğu ve bacaklarını karnına çekerek sarıldığı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim

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Bu yeni yaşını da ona beklemediği bir mutluluk getiren yeni aşkına seslenerek kutladı.

Doğum günü kutlamasına “Mutlu yıllar bana! Bu yıl şimdiden çılgın bir yolculuk oldu,” diye başlayan Hurley sözlerine “Ve… Aşık oldum” diyerek üç tane de kırmızı kalp emojisi paylaştı.

“Dünyanın en iyi arkadaşlarına ve ailesine sahip olduğum için çok şanslı ve minnettarım” diyen Elizabeth Hurley çıplak bir şekilde çimlerin üzerinde otururken ışıl ışıl görünüyordu. Yüzünde de kocaman bir gülümseme vardı.

Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim

Onu böylesine mutlu eden de yeni aşkı, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus olmuştu.

Elizabeth Hurley’nin bu paylaşımın altına koşan Billy Ray Cyrus da sevgilisine “Seni seviyorum” diyerek karşılık verdi.

İkilinin ilişkisi, Nisan 2025'te Paskalya bayramında birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafı Instagram'da paylaşmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim

Bu, birçok kişiyi şaşırttı çünkü Hurley ve Cyrus’un birbirlerini tanıdıklarını bile kimse bilmiyordu.

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Oysa iki ünlü aşık 2022’de birlikte bir filmde oynamış, sette başlayan tanıdıkları daha sonra aşka dönüşmüştü.

Billy Ray Cyrus, kızı Miley Cyrus’un annesi olan eşi Tish Cyrus’tan boşandıktan sonra Avustralyalı bir şarkıcı olan kendinden bir hayli genç Firerose ile evlenmişti.

Sürpriz aşkın kahramanı 60. yaşını kutladı: Seni sevmek ne güzel sevgilim

Bir yılda biten bu evliliğin ardından arkadaşına teselli mesajı atan kişi Elizabeth Hurley oldu.

Bu da sürpriz aşkın fitilini ateşleyen ilk hamleydi…

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#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Miley Cyrus

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