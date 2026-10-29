Sürpriz aşk evlilik yolunda

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Bu süre boyunca uzak mesafe ilişkisi yaşamalarına rağmen aşkları giderek perçinlenen iki ünlü yıldızın birlikte yaşamaya başlayacakları ortaya çıktı.

Ünlü İngiliz yıldız Elizabeth Hurley ve Country müziğin sevilen sesi Billy Ray Cyrus ilişkilerinde önemli bir adım atıyor…

Elizabeth Hurley, rol aldığı dizi "The ‘Burbs"ün 2. sezon çekimleri için Los Angeles'ta bulunduğu sırada, Billy Ray Cyrus’la birlikte yaşamaya başlayacaklarını açıkladı.

Katıldığı yayında "Kaliforniya kışı" yaşayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Tam zamanlı olarak kırsalda yaşıyorum. Londra'ya sadece mecbur kaldığımda gidiyorum," dedi ve ekledi: "Aslında evimde kışı seviyorum; şöminenin önünde kıvrılıp oturmaya bayılıyorum."

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İngiltere kışlarına alışkın olan 61 yaşındaki Hurley, kışın hava saat 16.00 gibi karardığı için "oldukça erken" uyumayı sevdiğini belirtirken, 65 yaşındaki Cyrus'ın da "son derece erken yattığını" ifade etti.

Billy Ray Cyrus Country müzikle anılan Tennessee'de yaşıyor olsa da Hurley, "ünlü şarkıcının İngiltere kırsalında vakit geçirmeyi "gerçekten sevdiğini" belirtti.

Elizabeth Hurley "Daha önce burada hiç vakit geçirmemişti, sadece turneler sırasında kısa süreliğine bulunmuştu. Geçen yazın büyük bir kısmını burada geçirdi; bu yaz da zaman zaman buradaydık, Amerika'ya da sık sık gitmemiz gerekti ama o burayı çok seviyor. Hatta bayılıyor." dediği sevgilisi Billy Ray Cyrus’un ABD'de maruz kaldığı "zorlu yazlar" nedeniyle İngiltere'deki evini tercih ettiğini dile getirdi.

Hurley, "ABD'deki yazlar çok sıcak, çok nemli ve bol yağışlı geçiyor. Bu yüzden bizim güzel havamızı ve kırsalımızın güzelliğini deneyimlemek onun için harika bir şey," dedi.

Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus ile olan ilişkisinin, çocuklarının artık yetişkin olması sayesinde "daha olgun" ve "daha kolay" hissettirdiğini açıkladı.

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Hayatlarının sonbaharında yaşamaya başladıkları bu sürpriz aşkı anlatan Hurley "Daha önceki erkek arkadaşım Shane Warne’la birlikteyken, onun da üç çocuğu vardı. Hepsi oğlum Damian ile aşağı yukarı aynı yaştaydı ya da birkaç yaş büyüklerdi; yani hepsi henüz çocuktu" ifadelerini kullandı. “Artık Billy ve ben, çocuklarımız evden ayrıldığı için baş başa kaldık. Tüm çocuklarımız kendi hayatlarını kurdular; Damian tüm çocuklarımız arasında en küçüğü.”

Hurley’nin, merhum eski partneri Steve Bing’den 24 yaşında Damian adında bir oğlu var. Cyrus’ın ise eski kız arkadaşı Kristin Luckey ve eski eşi Tish Cyrus ile olan ilişkilerinden, aralarında süperstar kızı 33 yaşındaki Miley Cyrus’ın da bulunduğu altı çocuğu bulunuyor.

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Cyrus ve Hurley, 2022 yapımı tatil filmi “Christmas in Paradise”ın setinde tanışıp arkadaş olduktan sonra 2025’te aralarında sürpriz bir aşk doğmuştu.

Elizabeth Hurley’nin parmağında büyük bir pırlanta yüzükle görülmesinin ardından, çiftin bu ayın başlarında nişanlandığı ortaya çıktı.

Cyrus, 15 Ekim’de Instagram’da paylaştığı ve içinde gizemli bir yüzük emojisi barındıran gönderisiyle nişan söylentilerini körükledi; Hurley’nin oğlu da bu gönderiyi “beğendi.”

Kendi hayranları bile bu aşka şaşırırken hatta birbirlerini tanıdıklarını bile kimselerin bilmediği Billy Ray Cyrus aşkı hakkında konuşan Elizabeth Hurley şehir hayatından ziyade kırsal yaşama duydukları ortak sevgiyle birbirlerine bağlandıklarını belirtti.

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Hurley, “İşin ilginç yanı, Billy’nin Tennessee’deki çiftliği ile benim Gloucestershire’daki çiftliğim birbirine çok benziyor; bu yüzden her şey oldukça doğal hissettiriyor,” diye açıkladı.

Hurley haziran ayında aralarındaki uzun mesafeli ilişkiyi nasıl yürüttüklerini “Zamanımızı Billy’nin Tennessee’deki çiftliği ile benim İngiltere’deki kır evim arasında paylaştırıyoruz; arada Nashville ve Londra’ya da kısa ziyaretler yapıyoruz” diyerek anlatmıştı.