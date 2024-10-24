Sürgün 11 yıl sonra ödül yağmuruna tutuldu

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Yapımcı Türker İnanoğlu’nun “Son filmim” dediği 2013 yapımı “Sürgün”, “Exile” adıyla katıldığı festivallerle Amerika’da 2024 yılının en çok konuşulan filmleri arasına girdi.

Film, son olarak geçen hafta San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde Erol Özlevi’ye ‘en iyi yönetmen’ ödülünü kazandırdı. Özlevi, sosyal medyada “Sürgün”ün Toronto Nollywood Film Festivali’nde de ‘en iyi uzun metraj film’ ödülü ile ‘mansiyon ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

“Sürgün”, daha önce Soho Film Festivali, Toronto Film Festivali’, Şili Film Festivali ve Atina Film Festivali’nde de çeşitli ödüller kazanmıştı.