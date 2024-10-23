Suphi Tekniker son yolculuğuna uğurlandı

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Sunuculuğunu Sevinç Erbulak’ın yaptığı cenaze töreninde sanatçının kardeşi Orhan Tekniker, Türkan Kafadar, Uğurtan Atakan, Ulvi Alacakaptan, Mehmet Esatoğlu, Bora Ayanoğlu, Fatih Mühürdar söz aldılar.

Aile adına konuşan sanatçının abisi Orhan Tekniker “Üzerimizde çok büyük emeği var. Onun hakkını ödemek çok zor. Duygularımı ifade etmek çok zor” dedi. Suphi Tekniker’in cenazesi daha sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.