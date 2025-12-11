Şüphe Eşref'i, reytingler zirveyi sardı

Haberin Devamı

“EŞREF’TEN DEĞERLİ KİMSE YOK”

Kadir’in uyuşturucu ürettirdiği mekânı havaya uçuran Eşref’in “Namın Yanık Kadir kalacak!” sözleri bölüme damga vurdu. Dinçer’in Nisan’ı geri kazanma hamlesi, Eşref’in öfkesiyle karşılaştı.

Nisan’ın “Hayatımda Eşref’ten daha değerli kimse yok” çıkışı Dinçer’i çılgına çevirdi. Faruk’un hapse düşmesiyle tansiyon yükselirken, Eşref Kasap’ın cezasını sahte ölüm planıyla bizzat kesti. Gürdal’ın baba olacağını öğrenmesi bölümün sürprizi oldu.

Haberin Devamı

İHTİYAR’IN KİMLİĞİ MERAK UYANDIRDI

Çarşamba akşamları kendisiyle yarışan Eşref Rüya, temponun ve gerilimin bir an olsun düşmediği bölümüyle geleneği bozmadı.

İhtiyar’ın kimliği izleyiciler tarafından giderek daha fazla sorgulanırken, dizi Tüm Kişiler kategorisinde 9,20 izlenme oranı ve 24,60 izlenme payıyla birinci oldu. AB’de izlenme oranı 7,34, izlenme payı 22,91; 20+ABC1’de ise izlenme oranı 9,45, izlenme payı 24,58 olarak kayıtlara geçti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları Kanal D’de!