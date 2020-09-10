Supernatural dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Supernatural oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Supernatural, uzun yapım Amerikan televizyon işlerinden biri olup 2005 yılından bu yana toplam 15 sezon ve 320 bölüm olmak üzere The CW kanalında yayınlanan bir realite dizisidir. Dizinin anime versiyonu ise 2011 yılında 22 bölümden oluşan bir formatta bir sezon sürecek şekilde çekilmiştir. Günümüzde halen devam etmekte olan dizi, Eric Kripke tarafından tasarlanmış olup, İngilizce dil formatında her bölüm ortalama 40 dakika sürecek şekilde oluşturulmuştur.

Supernaturel Dizisinin Konusu Nedir?

Korku, gerilim, gizem, dram, aksiyon ve bilim kurgu kategorilerinin hepsinde yer alan Supernatural dizisi, Dean ve Sam Winchester kardeşlerin babalarının ortadan kaybolmasıyla birlikte tekrardan bir araya gelmeleriyle başlamaktadır. Winchester kardeşlerin annelerini çok küçükken bir yaratığın öldürmesi sonucu kaybetmeleri üzerine, avcı olarak kendilerini yetiştirmeleri ve bu mistik yaratıklara karşı insanlığı korumaya adamaları, belli bir yaştan sonra Sam'in bu işlerle uğraşmak istemeyip başka bir yere taşınmasıyla sekteye uğramıştır.

Yıllar boyunca ailesinden uzak bir hayat yaşayan Sam, abisi Dean tarafından babasının kaybolması üzerine tekrardan doğdukları şehre çağırılır. Ancak Sam gitmek istemez ve aynı gece eve dönüşünde nişanlısının aynı annesi gibi öldürüldüğünü ve yakıldığını görür.

Bunun üzerine kararını değiştirip, tekrardan avcılığa soyunan Sam, insanların hayatlarını kurtarmak adına birçok hayalet, canavar, şeytan benzeri yaratıklarla savaşmaya karar verir. 15 sezon boyunca iki kardeşin gizem, korku ve gerilim dolu mücadele dakikalarını izleyeceğiniz dizide, yapım aşaması Warner Bros Television Network tarafından çekilmektedir.

Supernatural Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Sam Winchester ve Dean Winchester karakterlerinin başrolde olduğu dizide, onlara eşlik eden diğer karakterler ise Crowley ve Castiel'dir. Jensen Ackles, dizideki ana karakterlerden biri olan Dean Winchester kişiliğine hayat vermektedir. Dizi izleyicilerini bazen gülünç, bazense sinir eden bu karakterin tek değişmeyen yapısıysa, kardeşine karşı olan sevgisi ve sadakatidir.

İki kardeşinde birbirlerinin arkalarını durmadan kolladığı bu dizide, birçok olay örgüsü yaşanmakla beraber, her bölüm ve her ayrı bir sezon farklı heyecan yapılarıyla izleyiciye sunulmaktadır. Jared Padalecki adıyla tanıdığımız ve Sam Winchester karakterini oynayan ünlü oyuncumuz ise Winchester ailesinin en küçük üyesidir. Akıllı bir adam olan Sam, abisinin karar alma sürecini oldukça etkilemekte ve ağır başlı bir karaktere hayat vermektedir.

Crowley karakteriyle karşımıza çıkan Mark Sheppard ise, dizide şeytan rolünü üstlenmektedir. Dizide yaşattığı kötü kişiliğin yanında, mizahi yapısı da ön plana çıkan etkenler arasındadır. Misha Collins'in hayat verdiği Castiel karakteri de melek rolüyle Winchester kardeşlerin her daim yanında olan fekadar ve iyilik dolu bir kişilikle televizyon ekranlarına taşınmıştır.