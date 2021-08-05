Sunucu Ece Üner: Haksızlık karşısında susmam!

“Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların hayatlarına dokunmak istiyorum” diyen Ece Üner, sözlerine şöyle devam etti: “Söylemden eyleme geçmek istiyorum.”

HESAP SORSUNLAR

Haberci, reality show formatındaki programını ise şöyle anlattı: “Gerçek hayatta iç çekmeye bile imkânı olmayanlar bu programda kükreyebilsin, kendisine acı çektirenden hesap sorabilsin istiyorum. Onları duymak ve seslerini duyurmak istiyorum.”





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