Sunucu Ece Üner: Haksızlık karşısında susmam!
KANAL D’de hafta içi her gün “Ece Üner ile Susma”yla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekranın güvenilir ismi, programı hakkında ilk kez konuştu.
“Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların hayatlarına dokunmak istiyorum” diyen Ece Üner, sözlerine şöyle devam etti: “Söylemden eyleme geçmek istiyorum.”
HESAP SORSUNLAR
Haberci, reality show formatındaki programını ise şöyle anlattı: “Gerçek hayatta iç çekmeye bile imkânı olmayanlar bu programda kükreyebilsin, kendisine acı çektirenden hesap sorabilsin istiyorum. Onları duymak ve seslerini duyurmak istiyorum.”