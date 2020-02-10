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Televizyon
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Sunucu Cansu Canan Özgen nişanlandı

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Sunucu Cansu Canan Özgen nişanlandı

Sunucu Cansu Canan Özgen bir süredir birlikte olduğu Gaziantep Basketbol yardımcı koçu Erden Eryüz ile nişanlandı.

Özgen, nişan fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"O kadar özel,o kadar güçlü ki seninle hikayemiz...Sana olan duygularım o kadar derin ki...
Gözlerin gözlerimden,ellerin ellerimden hiç ayrılmasın.
Dostum,en yakın arkadaşım,yol arkadaşım,birlikte en çok güldüğüm adam..Başıma gelen en güzel şey sensin,hadi birlikte yaşlanalım biliyorum yine çook eğleneceğiz ♥️
Seni çok Seviyorum.
09.02.2020"

Çift, haziran ayında nikah masasına oturacak.

Sunucu Cansu Canan Özgen nişanlandı

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