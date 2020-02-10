Sunucu Cansu Canan Özgen nişanlandı

Özgen, nişan fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"O kadar özel,o kadar güçlü ki seninle hikayemiz...Sana olan duygularım o kadar derin ki...

Gözlerin gözlerimden,ellerin ellerimden hiç ayrılmasın.

Dostum,en yakın arkadaşım,yol arkadaşım,birlikte en çok güldüğüm adam..Başıma gelen en güzel şey sensin,hadi birlikte yaşlanalım biliyorum yine çook eğleneceğiz ♥️

Seni çok Seviyorum.

09.02.2020"

Çift, haziran ayında nikah masasına oturacak.