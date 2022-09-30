Sunucu Bülent Özveren'in sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı

Haberin Devamı

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucu hakkında 'öldü' haberleri çıkınca eşi Sebla Özveren'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından eşinin son durumunu paylaşan Sebla Özveren şu ifadeleri kullandı:

"Duyuru...

Bazı haber sitelerinde eşim Bülent Özveren’in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent’in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim"