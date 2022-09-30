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Sunucu Bülent Özveren'in sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı

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#Bülent Özveren#Sebla Özveren#Eurovision
Sunucu Bülent Özverenin sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:19

TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren'in sağlık durumu hakkında eşi Sebla Özveren bilgi verdi: Maalesef hala yoğun bakımda!

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1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucu hakkında 'öldü' haberleri çıkınca eşi Sebla Özveren'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından eşinin son durumunu paylaşan Sebla Özveren şu ifadeleri kullandı:

Sunucu Bülent Özverenin sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı

"Duyuru...

Bazı haber sitelerinde eşim Bülent Özveren’in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent’in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim"

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