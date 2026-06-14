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Sumud, Filistin direnişini anlatıyor

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#Sumud: Filistin Direnişi#TRT: Filistin Dayanışması#Mehmet Zahid Sobacı
Sumud, Filistin direnişini anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:03

Filistin halkının direnişini ve umudunu genç bir kadının hikâyesi üzerinden ekrana taşıyan ‘Sumud’un galası önceki akşam İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de yapıldı.

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Filistin halkıyla dayanışmamızı her daim diri tutuyoruz. TRT kataloğundaki tüm Filistin içeriklerini bir araya getirdik. Sumud kelimesi; direniş, azim, kararlılık anlamlarına geliyor” dedi.

Sumud, Filistin direnişini anlatıyor

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Şifanur Gül, Burak Hakkı, Ülkü Duru, Cihan Şimşek, Enes Külahçı, Ayça Varlıer, Emir Çiçek, Aras Efe Babacan, Teoman Gelmez, Sude Oduncu, Hilal Çelik, Yıldız Kültür yer alıyor. Dizinin oyuncuları “Filistin gerçekliğini dünyaya anlatmalıyız” dedi.

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#Sumud: Filistin Direnişi#TRT: Filistin Dayanışması#Mehmet Zahid Sobacı

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