Sumud, Filistin direnişini anlatıyor

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Filistin halkıyla dayanışmamızı her daim diri tutuyoruz. TRT kataloğundaki tüm Filistin içeriklerini bir araya getirdik. Sumud kelimesi; direniş, azim, kararlılık anlamlarına geliyor” dedi.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Şifanur Gül, Burak Hakkı, Ülkü Duru, Cihan Şimşek, Enes Külahçı, Ayça Varlıer, Emir Çiçek, Aras Efe Babacan, Teoman Gelmez, Sude Oduncu, Hilal Çelik, Yıldız Kültür yer alıyor. Dizinin oyuncuları “Filistin gerçekliğini dünyaya anlatmalıyız” dedi.