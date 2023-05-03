Sümeyra Koç: Gaye tüm dengeleri değiştirdi

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◊ Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Kraliçe”ye hızlı bir giriş yaptınız, öncelikle hayırlı olsun. Sizi projeye çeken ne oldu?

- Evet, oldukça hızlı oldu. Teşekkür ederim. Güçlü ve köklü bir yapım şirketi olması, iyi bir oyuncu kadrosu olması ve karakterin daha önce oynadıklarımdan farklı oluşu cezbedici oldu.

◊ Gaye’nin diziye katılması ortalığı karıştırmış gözüküyor. Nasıl biri Gaye?

- Evet Gaye’nin hikâyeye dahil oluşu bir anda dengeleri değiştirdi. Gaye; ayakları yere basan, ne istediğini çok iyi bilen ve doğru zaman olduğunu hissettiğinde, bunun için gemileri yakmaktan geri kalmayan, aklını ön planda tutan, tutkulu bir kadın.

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MÜCADELECİ RUHUM GENLERİMİN BANA AKTARIMI

◊ Gaye amacına ulaşmak için her şeyi yapabilecek, mücadeleci bir karakter. Siz de hırslı mısınızdır? Karakteriniz ile ortak noktalarınız var mı?

- Her insanın içinde, her şeyden biraz da olsa olduğunu düşünüyorum. Ben Gaye gibi hırslı biri olmadım şimdiye kadar. Aklıma koyduğum şey, kalbimle de örtüşüyorsa yol almaktan çekinmem. Benim için dengede kalabilmek önemli bir mesele. Mücadele etmekse, ortak noktamız olabilir. Mücadeleci ruhum genlerimin bana bir aktarımı. Ama mücadele benim için hesapsız, yakarak yıkarak yürüttüğüm bir şey değil.

◊ Karakterinizin bir yönünü değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

- Karakterimi olduğu gibi kabul edip, onu anlamaya ve içimde bir yerlerde bulmaya gayret gösteriyorum. Böylelikle belki de bende de olan, ama varlığından haberdar olmadığım bir yönümle tanışmış olurum. Oyunculukla ilgili en sevdiğim taraflardan biri de bu.

◊ Set ortamınız nasıl peki?

- Gayet iyi. Yönetmenlerim, tüm takım arkadaşlarım büyük bir özveriyle çalışıyor. Güzel vakit geçiriyorum.

Bahçe işlerini, ekip biçmeyi seviyorum

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◊ Kamera arkasındaki Sümeyra neler yapmaktan hoşlanır?



- Doğayla sürekli iletişim halinde kalmaya çalışıyorum. Yaşadığımı en çok hissettiğim anlar doğayla iç içe olduğum vakitler.. Bahçe işlerini, ekip biçmeyi seviyorum. Bodrum’daki evimizin bakım, peyzaj işlerini severek kendim yapıyorum. Çok uzun yıllardır yogayla ve felsefesiyle ilgileniyorum. Nefes çalışmalarıyla ilgileniyorum.