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Sultan’la nostalji gecesi

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Türk Sineması
Sultan’la nostalji gecesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:48

TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın rol aldığı filmlerin müziklerini sahneye taşıyan ‘Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi’ konseri, İstanbul’dan sonra Ankara’da düzenlendi.

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Önceki akşam ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen konserde Şef Rustam Rahmedov yönetimindeki 40 kişilik senfoni orkestrasına solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everesin eşlik etti.

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şarkısında sahneye çıkan Türkan Şoray, dakikalarca ayakta alkışlandı. Duygusal anlar yaşayan sanatçı, “Bu müzikler, filmlere ruh ve can kattı. Hep birlikte söyleyelim, nostalji yapıp anılara gidelim. Ruhumuz dinlensin bu güzel müziklerle. Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun” dedi.

3 bin kişinin izlediği konserin finalinde “Arım Balım Peteğim” şarkısına eşlik etmek üzere tekrar sahneye çıkan Şoray, “Müzikleri dinlerken ve görüntüleri izlerken çok duygulandım. Sinema yolculuğumu izledim. Kaybettiğimiz değerleri hatırladım. İyi ki bu kadar film çevirmişim. Yoksa bu güzel buluşma olmazdı” diyerek geceyi noktaladı.

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Türk Sineması

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