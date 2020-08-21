Sultan filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Hint yapımı Sultan filminin oyuncuları ve konusu

Sultan, Ali Abbas Zafar'ın yönettiği 2016 Hint drama filmidir. Filmde, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan’ın öyküsü anlatılıyor. Peki, Hint yapımı Sultan filminin oyuncuları kimler? Sultan filminin konusu nedir?

önetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın yer aldığı filmin yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor. Sultan filminin başrollerini Marrese Crump, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda paylaşıyor.



SULTAN FİLMİ KONUSU



Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.