Sultan filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sultan filmi oyuncu kadrosu
Sultan Hint filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sultan filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak olan film, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. İşte oyuncuları arasında Marrese Crump, Salman Khan gibi isimlerin bulunduğu film ile ilgili detaylar…
Sultan filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sultan filmi oyuncuları arasında kimler var? Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmler arasında Sultan’da bulunuyor. Filmde, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan temel alıyor.
SULTAN FİLMİ KONUSU
Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
SULTAN FİLMİ OYUNCULARI
Sultan filminin oyuncuları arasında Marrese Crump, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda gibi isimler bulunuyor.
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