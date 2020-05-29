Sultan filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sultan filmi oyuncu kadrosu

Sultan filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sultan filmi oyuncuları arasında kimler var? Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmler arasında Sultan’da bulunuyor. Filmde, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan temel alıyor.

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Sultan filminin oyuncuları arasında Marrese Crump, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda gibi isimler bulunuyor.