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Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

Sully filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sully filmi oyuncu kadrosu

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Sully filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sully filmi oyuncu kadrosu
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Sully filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sully filmi bu akşam televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger’i konu ediniyor.

Sully filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Oyuncuları arasında Tom Hanks, Laura Linney, Anna Gunn, Aaron Eckhart gibi isimlerin yer aldığı filmde Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilotun yaşadıkları anlatılıyor.

SULLY FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tom Hanks, Laura Linney, Anna Gunn, Aaron Eckhart ve Sam Huntington bulunuyor.

SULLY FİLMİ KONUSU

Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger’i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri’ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştır. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.

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