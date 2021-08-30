Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos su kesintisi programı

İSKİ su kesintisi programını https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden yazılı olarak paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanıyor. İşte 30 Ağustos su kesintisi programı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Balabanağa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.08.2021 23:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Hekimbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False