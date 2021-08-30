Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos su kesintisi programı
30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Üsküdar'da su kesintisi yaşanıyor. İşte 30 Ağustos su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Hadımköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Başak Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Yakuplu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:33
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Sütlüce Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Tuna Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Balabanağa Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 09:29
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 09:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.08.2021 23:14
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Hekimbaşı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:21
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
İcadiye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.08.2021 10:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.