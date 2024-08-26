Sular duruldu... 'Karşılıklı özür diledik'

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Deniz Uğur, evinde düşerek hastaneye kaldırılan eski eşi Reha Muhtar’ın yoğun bakımda entübe edilmesinin ardından, 15 yaşındaki oğlu Poyraz’ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Nilüfer ise Uğur’un iftira attığını iddia ederek Poyraz’ın ablası Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kendi evine götürüldüğünü, çocuğun annesiyle görüşmek istemediğini söylemişti.



Karşılıklı atışmaların ardından taraflar barıştı. Deniz Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamayla birbirlerinden özür dilediklerini söyledi:



“Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz.”